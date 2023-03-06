Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь на борт самолёта в штате Алабама

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Американский лидер Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта на авиабазе в штате Алабама.

Соответствующие кадры обнародовал телеканал WSFA. Судя по видеозаписи, примерно на середине трапа Байден стал раскачиваться.

Президент США решил протянуть руки вперёд для более мягкого падения, но в конечном итоге он всё-таки сумел устоять.

Преодолев ещё несколько ступеней, Байден оказался на борту воздушного судна, следует из видеоролика.

Ранее пользователи американских соцсетей потребовали отправить руководителя США в отставку из-за его постоянных падений. В прошлом месяце Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолёта в аэропорту Варшавы. Политик быстро собрался и поднялся на ноги, однако инцидент не остался незамеченным. Кадры с моментом падения широко распространились в Сети.