Американский лидер Джо Байден вновь споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолёта на авиабазе в штате Алабама.
Соответствующие кадры обнародовал телеканал WSFA. Судя по видеозаписи, примерно на середине трапа Байден стал раскачиваться.
Президент США решил протянуть руки вперёд для более мягкого падения, но в конечном итоге он всё-таки сумел устоять.
Преодолев ещё несколько ступеней, Байден оказался на борту воздушного судна, следует из видеоролика.
Ранее пользователи американских соцсетей потребовали отправить руководителя США в отставку из-за его постоянных падений. В прошлом месяце Байден споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолёта в аэропорту Варшавы. Политик быстро собрался и поднялся на ноги, однако инцидент не остался незамеченным. Кадры с моментом падения широко распространились в Сети.
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