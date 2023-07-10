Напряженную обстановку с черноморской инициативой смогут разрядить переговоры между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник.
В ходе беседы эксперт также сообщил, что на данный момент не стоит рассчитывать на благоприятны исход. Нужно предпринимать действия, чтобы, как минимум, продлить сроки сделки.
"По состоянию на сегодня, оптимизма нет"
Стоит отметить, что ранее лидер Турции официально заявил о намерении поговорить с президентом России в любом формате: как очно, так и по телефону. Администрация Москвы, в свою очередь, сообщила об отсутствии запланированной беседы с турецким коллегой.
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