Пользователи Twitter* обрушились с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после её заявления о том, что власти РФ за 500 дней украинского конфликта могли завершить его в любой день.
По мнению комментаторов, боевые действия на Украине начались по вине Североатлантического альянса, а не России. Кроме того, они напомнили Бербок о важном предупреждении президента РФ Владимира Путина.
"НАТО и США накачивали Украину оружием. Путин предупреждал, что это ничем хорошим не закончится", — отметил пользователь.
Читатели призвали Бербок оказать дипломатическое влияние на Москву и Киев для возобновления переговоров. Как пояснили комментаторы, украинский конфликт идёт ещё с 2014 года, однако Запад долгое время игнорировал эту проблему. Они также подчеркнули: страны НАТО должны прекратить поставки смертоносного оружия на Украину для запуска мирного диалога.
Ранее Бербок заявила, что РФ под руководством Путина будет и дальше представлять угрозу для Евросоюза.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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