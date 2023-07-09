Пользователи Twitter* напомнили Бербок о предупреждении Путина после её слов в адрес РФ

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Пользователи Twitter* обрушились с критикой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок после её заявления о том, что власти РФ за 500 дней украинского конфликта могли завершить его в любой день.

Фото: commons.wikimedia.org

По мнению комментаторов, боевые действия на Украине начались по вине Североатлантического альянса, а не России. Кроме того, они напомнили Бербок о важном предупреждении президента РФ Владимира Путина.

"НАТО и США накачивали Украину оружием. Путин предупреждал, что это ничем хорошим не закончится", — отметил пользователь.

Читатели призвали Бербок оказать дипломатическое влияние на Москву и Киев для возобновления переговоров. Как пояснили комментаторы, украинский конфликт идёт ещё с 2014 года, однако Запад долгое время игнорировал эту проблему. Они также подчеркнули: страны НАТО должны прекратить поставки смертоносного оружия на Украину для запуска мирного диалога.

Ранее Бербок заявила, что РФ под руководством Путина будет и дальше представлять угрозу для Евросоюза.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.