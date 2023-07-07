Россия будет восприниматься в качестве угрозы для Европы, пока ей руководит действующий президент Владимир Путин, считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
По её словам, европейским государствам требуется стратегия безопасности, направленная против Москвы.
"Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте", — отметила Бербок в своём материале для The Guardian.
Она также призвала к укреплению НАТО. Как подчеркнула дипломат, Североатлантический альянс — гарант коллективной безопасности ЕС. Глава МИД ФРГ добавила, что НАТО наращивает военный потенциал благодаря "беспрецедентному пакету" в 100 миллиардов евро.
Кроме того, она добавила, что Евросоюз в будущем готов открыть двери для Украины.
Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал Бербок за поддержку Киева. По мнению политика, дипломат перестала работать в интересах собственной страны.
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