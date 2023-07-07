Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы

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Россия будет восприниматься в качестве угрозы для Европы, пока ей руководит действующий президент Владимир Путин, считает министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Фото: commons.wikimedia.org

По её словам, европейским государствам требуется стратегия безопасности, направленная против Москвы.

"Мы знаем, что в обозримом будущем Россия под руководством президента Владимира Путина останется угрозой миру и безопасности на нашем континенте", — отметила Бербок в своём материале для The Guardian.

Она также призвала к укреплению НАТО. Как подчеркнула дипломат, Североатлантический альянс — гарант коллективной безопасности ЕС. Глава МИД ФРГ добавила, что НАТО наращивает военный потенциал благодаря "беспрецедентному пакету" в 100 миллиардов евро.

Кроме того, она добавила, что Евросоюз в будущем готов открыть двери для Украины.

Ранее депутат бундестага Маркус Фронмайер раскритиковал Бербок за поддержку Киева. По мнению политика, дипломат перестала работать в интересах собственной страны.