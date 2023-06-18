В бундестаге Бербок сравнили с Бандерой*: чьи интересы вы представляете?

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Немецкий депутат Маркус Фронмайер усомнился в том, что правительство Германии действует в интересах своего народа и страны. По его мнению, ведущие политики ФРГ стали представителями Украины и нацистского режима Степана Бандеры*.

Фото: pixabay.com

Как уточнил парламентарий, ведущие политики Германии абсолютно отстранились от обязанностей, которые должны исполнять ради немецкого народа.

"Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? — задался вопросом депутат на заседании бундестага. — У нас правительство Бандеры* Бербок и Володимира Хабека!"

Как подчеркнул Фронмайер, немецкий народ наблюдает, как правительство страны выполняет обещания, данные Украине и игнорирует те, что давали гражданам ФРГ.

* Лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).