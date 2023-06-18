Telegraph: Россия угрожает существованию НАТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Британские аналитики усомнились в состоятельности Североатлантического альянса из-за украинского конфликта. Так, по словам Ричарда Кемпа, Россия угрожает самому существованию НАТО.

Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Как подчеркнул Кемп, "за спиной" у киевского режима силы альянса, однако они не смогли сломить Россию.

"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чём смысл НАТО?" — задался вопросом аналитик Telegraph.

По его мнению, Украина далека от победы, а значит, если Россия выиграет конфликт, это будет означать поражение Североатлантического альянса в целом.