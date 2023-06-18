NYT: боевик ВСУ описал новую тактику ВС РФ словами "никогда не видел столько огня"

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Перед контрнаступлением ВСУ ВС России существенно изменили тактику на поле боя, посетовал украинский боевик американским СМИ. По его словам, он ещё "никогда не видел столько огня".

Фото: news.myseldon.com

Так, по словам боевика, в рядах российских подразделений произошёл ряд положительных изменений:

улучшили дисциплину,

координацию,

поддержку с воздуха.

"Никогда не видел столько огня с такого количества позиций", — посетовал боевик ВСУ New York Times.

Американские авторы сделали вывод, что российская сторона отлично адаптируется под изменения на линии соприкосновения и успешно проводит манёвры.