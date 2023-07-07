Daily Mail: большие акулы-людоеды вскоре могут обосноваться у берегов Британии

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Американская компания Ocearch предупредила о возможном появлении акул-людоедов в водах Британии, передаёт Daily Mail.

Фото: pixabay.com

По информации издания, хищники уже начали движение на север, желая найти добычу. Отмечается, что в летний период белых акул, скорее всего, можно будет увидеть в Ирландии и английском графстве Корнуолл.

"Большие белые акулы были далёким кошмаром для британцев с момента выхода "Челюстей" в 1975 году", — сказано в публикации.

Как пояснили специалисты, воды Великобритании — идеальная среда для обитания этих гигантских рыб. Акулы комфортно себя чувствуют при температуре от 14 до 20 градусов, уточнили эксперты.

Ранее журналисты Mirror сообщили, что у берегов Британии стали замечать медуз и черепах из-за аномального повышения температуры моря.

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