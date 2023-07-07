Американская компания Ocearch предупредила о возможном появлении акул-людоедов в водах Британии, передаёт Daily Mail.
По информации издания, хищники уже начали движение на север, желая найти добычу. Отмечается, что в летний период белых акул, скорее всего, можно будет увидеть в Ирландии и английском графстве Корнуолл.
"Большие белые акулы были далёким кошмаром для британцев с момента выхода "Челюстей" в 1975 году", — сказано в публикации.
Как пояснили специалисты, воды Великобритании — идеальная среда для обитания этих гигантских рыб. Акулы комфортно себя чувствуют при температуре от 14 до 20 градусов, уточнили эксперты.
Ранее журналисты Mirror сообщили, что у берегов Британии стали замечать медуз и черепах из-за аномального повышения температуры моря.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.