Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала последнее фото мужа при жизни

Российская певица Диана Гурцкая в своем блоге поделилась фотографией мужа Петра Кучеренко, которая была сделана ровно год назад — тогда мужчина отметил свой последний день рождения (ему исполнилось 46 лет).
На снимке, представленном артисткой, заместитель министра науки и высшего образования РФ сидел у праздничного стола и смотрел на торт с горящими свечками.
"Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю", — написала Гурцкая.
Петр Кучеренко скоропостижно скончался при перелете с Кубы в Россию. Даже при экстренной посадке самолета ему не смогли помочь. Мужчина похоронен на Троекуровском кладбище.
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