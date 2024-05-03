Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала последнее фото мужа при жизни

Диана Гурцкая опубликовала фото мужа, сделанное незадолго до смерти

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Диана Гурцкая в своем блоге поделилась фотографией мужа Петра Кучеренко, которая была сделана ровно год назад — тогда мужчина отметил свой последний день рождения (ему исполнилось 46 лет).

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дианы Гурцкая в Инстаграм is licensed under public domain

На снимке, представленном артисткой, заместитель министра науки и высшего образования РФ сидел у праздничного стола и смотрел на торт с горящими свечками.

"Сегодня твой день. Никогда не могла представить, что буду встречать его без тебя. Год назад, когда мы делали это фото, казалось, что счастливей нас нет никого. Судьба и небо решили иначе — и сегодня нет таких слов, которые бы смогли выразить, как мне тебя не хватает. Очень скучаю и очень люблю", — написала Гурцкая.

Петр Кучеренко скоропостижно скончался при перелете с Кубы в Россию. Даже при экстренной посадке самолета ему не смогли помочь. Мужчина похоронен на Троекуровском кладбище.

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