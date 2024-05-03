Шейк в одних трусах и кислотных сапогах появилась на обложке глянцевого журнала

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в яркой рекламной кампании, приуроченной к 40-летию модного бренда Marc Jacobs.
Ирина Шейк запечатлена в провокационном образе, главной деталь которого стали кислотные ботинки Alastair McKimm x Marc Jacobs Kiki Boots.
Поклонники пришли в восторг от свежей фотосессии звезды подиумов и написали ей множество комплиментов.
Ирина Шейк воспитывает дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Бывшим возлюбленным через суд удалось договориться о совместной опеке над девочкой.
Ранее Ксения Шойгу показала редкие кадры с дочерью.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.