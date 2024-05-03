Шейк в одних трусах и кислотных сапогах появилась на обложке глянцевого журнала

Ирина Шейк приняла участие в провокационной фотосессии к 40-летию Marc Jacobs

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в яркой рекламной кампании, приуроченной к 40-летию модного бренда Marc Jacobs.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм is licensed under public domain

Ирина Шейк запечатлена в провокационном образе, главной деталь которого стали кислотные ботинки Alastair McKimm x Marc Jacobs Kiki Boots.

Поклонники пришли в восторг от свежей фотосессии звезды подиумов и написали ей множество комплиментов.

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