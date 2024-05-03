Валя Карнавал устроила эротическую фотосессию в своем новом автомобиле

Блогерша Валя Карнавал в своем блоге опубликовала фото своего нового автомобиля, который приобрела за 10 миллионов рублей.
Она продемонстрировала подписчикам машину марки BMW M4 оранжевого цвета. При этом сама тиктокерша не посчитала нужным озвучивать стоимость приобретенного автомобиля. Издание "КП" сообщает, что цена начинается от 10 миллионов рублей.
Также известно, что у Карнавал имеется розовая машина марки Mercedes-AMG G 63, которую она купила за 20 млн рублей.
В январе Валя Карнавал приобрела дом у баскетболиста Виталия Фридзона в коттеджном поселке "Изумрудная долина".
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