Валя Карнавал устроила эротическую фотосессию в своем новом автомобиле

Валя Карнавал устроила фотосессию в своем новом автомобиле за 10 млн рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валя Карнавал в своем блоге опубликовала фото своего нового автомобиля, который приобрела за 10 миллионов рублей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Вали Карнавал в Инстаграм is licensed under public domain

Она продемонстрировала подписчикам машину марки BMW M4 оранжевого цвета. При этом сама тиктокерша не посчитала нужным озвучивать стоимость приобретенного автомобиля. Издание "КП" сообщает, что цена начинается от 10 миллионов рублей.

Также известно, что у Карнавал имеется розовая машина марки Mercedes-AMG G 63, которую она купила за 20 млн рублей.

В январе Валя Карнавал приобрела дом у баскетболиста Виталия Фридзона в коттеджном поселке "Изумрудная долина".

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