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У берегов Великобритании появились опасные морские существа

1:09
Наука

Повышение температуры моря в окрестностях Великобритании привело к появлению необычных и экзотических морских видов, включая медуз, акул и черепах, сообщает Mirror.

Влияние повышения температуры моря

За последние 16 лет владелец океанариума в Англси наблюдал постоянное повышение температуры воды в проливе Менай. В летние месяцы температура воды достигает 18-20°C, что приводит к необходимости использования охладителей для поддержания комфортных условий для морских животных.

Аномальное повышение температуры моря вдоль британского побережья привело к тому, что время от времени здесь встречаются некоторые экзотические ядовитые виды, такие как "португальский морской кораблик", которые обычно обитают в тропических и субтропических океанах.

Изучение ограниченного присутствия экзотических видов

В настоящее время присутствие этих видов в водах Великобритании остается ограниченным из-за географического положения Соединенного Королевства на краю их естественного ареала.

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География Великобритании за 9 минут.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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