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Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"

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Мир

Во время выступления перед жителями Южной Каролины президенту США Джо Байдену показалось, что трибуна не работает, из-за чего он несколько раз ударил по ней ногой.

Joe Biden Opens Speech In South Carolina By Struggling To Figure Out How His Podium Works

"Я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — объяснил американский лидер свои действия собравшимся.

После этого он развернулся к залу спиной и добавил несколько ударов пяткой.

"Как тебе такое? Всё в порядке", — сказал Байден и уведомил аудиторию, что станет значительно выше, если заберётся на трибуну.

Ранее турецкий аналитик пришёл к выводу, что власти Стокгольма не хотят вступать в НАТО, но Вашингтон настаивает на присоединении Швеции к военному блоку.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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