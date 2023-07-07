Во время выступления перед жителями Южной Каролины президенту США Джо Байдену показалось, что трибуна не работает, из-за чего он несколько раз ударил по ней ногой.
"Я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — объяснил американский лидер свои действия собравшимся.
После этого он развернулся к залу спиной и добавил несколько ударов пяткой.
"Как тебе такое? Всё в порядке", — сказал Байден и уведомил аудиторию, что станет значительно выше, если заберётся на трибуну.
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