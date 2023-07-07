Президент США Байден "избил" трибуну на митинге в Южной Каролине: "Как тебе такое?"

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Во время выступления перед жителями Южной Каролины президенту США Джо Байдену показалось, что трибуна не работает, из-за чего он несколько раз ударил по ней ногой.

Joe Biden Opens Speech In South Carolina By Struggling To Figure Out How His Podium Works

"Я пинаю, я пинаю трибуну. Она не работает", — объяснил американский лидер свои действия собравшимся.

После этого он развернулся к залу спиной и добавил несколько ударов пяткой.

"Как тебе такое? Всё в порядке", — сказал Байден и уведомил аудиторию, что станет значительно выше, если заберётся на трибуну.

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