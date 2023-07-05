Минобороны России резко ответило на слова адмирала Радакина о ВС РФ

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Британский адмирал Энтони Радакин заявил, что в ходе боевых действий российские войска якобы потеряли половину своей боеспособности.

Фото: fanparty.ru

В Минобороны России назвали его высказывание "вселенским масштабом вранья" и подчеркнули, что в Британии зафиксировано существенное опустошение оружейных запасов из-за контрнаступления Украины. Однако вся западная техника "неожиданно сгорела, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособностью" российской армией", отметили в военном ведомстве.

Также в Минобороны оценили "перехваленные" крылатые ракеты Storm Shadow, которые всё чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения.

"Либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими "ударами" лишь степных тушканов. С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединённого Королевства и фута не будет под килем", — отметили в Telegram-канале оборонного ведомства.