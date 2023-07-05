На Украине возникли вопросы к руководителю "Киевгорстроя", который со справкой об инвалидности поднялся на вершину Эвереста.
Украинские СМИ обратили внимание на фото главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, который позировал на вершине Эвереста с украинским флагом.
Строительная компания, которую возглавляет Кушнир, приостановила деятельность в 2023 году, попросив дополнительные бюджетные вливания. У Кушнира, который заверял, что не имеет недвижимости за рубежом, нашли виллу за 20 млн во Франции.
Ранее сообщалось, что на вершине Эвереста обнаружили волокна пластика.
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