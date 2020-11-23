На вершине Эвереста обнаружили волокна пластика

Английские экологи обнаружили рядом с центром пика, на расстоянии 400 метров, остатки брошенного мусора, сообщает портал FBM. ru. Учёные предполагают, что мусор оказался здесь благодаря ветру.

Но есть и другие версии. Возможно, волокна пластика оставили здесь альпинисты.

Аналогичные остатки мусора были обнаружены на дне Марианской впадины. В Непале гора получила название Сагарматха, а в Китае её называют Джомолунгма. Первое восхождение на Эверест состоялось в мае 1953 года. Первыми, кому удалось покорить величайшую горную систему Гималаев, были Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгэй.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мировой океан заполнен пластиковыми отходами. По подсчётам экологов, на дне океанов может находиться около 14 млн тонн пластика, что в 30 раз больше, чем на поверхности, сообщают австралийские учёные из государственного научного агентства CSIRO.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿