Граждан Украины из-за надвигающейся гуманитарной катастрофы призвали покинуть страну уже летом.
Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ничего хорошего не будет. Сейчас лето впереди — адаптируйтесь", — отметил эксперт.
По его словам, Украине предстоит пережить "страшную" осень. Он призвал украинцев с детьми уехать из Незалежной и отправляться в Евросоюз.
Раньше Соскин говорил, что против президента Владимира Зеленского выстраивают внутренний фронт. Экс-советник Кучмы уверен, что лидер Незалежной "уже всем надоел".
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