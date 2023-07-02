Главы коммун городов Франции 3 июля проведут митинги против беспорядков

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Глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар сообщил о проведении 3 июля митингов против устраиваемых беспорядков. Их возглавлять будут главы коммун городов страны прямо перед зданиями мэрий.

"Ассоциация приняла решение призвать к мобилизации муниципальных советников и население".

Ранее поступила информация о назначении штрафов детям 13 и 14 в размере €30 тыс. за участие в проводимых во Фрнации беспорядках.