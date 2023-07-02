Напряжённая ситуация на границе Белоруссии и Польши вынудила польские власти направить туда 500 полицейских для укрепления территории государства. Такой информацией поделился глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
"В связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции".
Стоит напомнить, что ранее Варшава попросила НАТО оснастить Польшу американским ядерным оружием в ответ на размещенные в Белоруссии российские орудия массового поражения.
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