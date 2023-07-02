Европейские акционерные фонды продолжают отчитываться об оттоке инвестиций, с начала года инвесторы вывели 27 млрд долларов.
Согласно последним данным, держатели продают европейские акции уже 16 недель подряд.
"Когда дело доходит до неэффективных акций Европы, инвесторы голосуют ногами", — публикует издание Bloomberg выводы экспертов.
Специалисты отмечают, что из-за опасений снижения мирового экономического роста, крупные игроки на рынке отдают предпочтение американским технологическим компаниям, которые считают более надёжными.
"Технологические "драйверы" снова стимулируют американскую экономику, принося пользу акциям США и доллару", — цитируют авторы материала финансового аналитика Эммануэля Кау.
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