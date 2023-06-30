Если Россия откажется продлевать "зерновую сделку", сельскохозяйственная продукция с Украины хлынет в Европу, что приведёт к массовому банкротству местных фермеров.
Действующий запрет на продажу в Европе украинского зерна заканчивается в середине сентября, но огромная часть пшеницы из Незалежной так и не попала на мировой рынок, а осталась в восточноевропейских хранилищах.
"Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определённо не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы", — цитирует издание Parlamentní listy главу Аграрной палаты Чехии Яна Долежала.
Эксперт напомнил, что европейские фермеры были вынуждены закупать удобрения и горючее по высоким ценам, а если на рынок попадёт дешёвая украинская пшеница, им будет нечем платить за кредиты.
"Приближается жатва. А вместе с ней и возможная катастрофа", — резюмируют авторы материала.
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