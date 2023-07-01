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NetEase: западная помощь Украине — это большой теневой бизнес

2:04
Мир

Китайские аналитик NetEase сообщают, что Пентагон признал свои ошибки в оценке помощи Украине на оружие и боеприпасы. По их словам, итоговая стоимость военной помощи была завышена на 6,2 миллиарда долларов США.

Аналитики отмечают, что ранее у США также возникали проблемы с отчётами. Это вызывало критику со стороны республиканцев в Конгрессе США. Они требовали от администрации Байдена финансовых документов по предоставленной помощи Украине. Однако такие отчёты так и не были предоставлены.

"Масштаб военной помощи от Запада кажется очень большим, но на Украину доставляется лишь одна десятая от заявленного”, — пишут обозреватели.

Авторы NetEase пишут, что большая часть военной помощи - это не деньги, а оружие и техника. Западные страны, включая США, помогают Украине инвестируя в свою оборонную промышленность, делая заказы на вооружение и оборудование.

"Лишь 20% обещанных средств для Украины поступило киевским властям. Примерно 60% средств достались Пентагону. Они были конвертированы в инвестиции в национальную оборонную промышленность, а также на заказы вооружения для Украины”, — заявили аналитики.

Всё это указывает на то, что западная помощь Украине является большим бизнесом. Авторы статьи уверены, что между Вашингтоном и Киевом есть "молчаливое согласие” по этому поводу. Китайские эксперты также пишут, что немалая часть оружия была продана другим странам "по дороге”, пока ехала на Украину. Также не исключено, что часть обещанной техники не перебрасывали на Украину, а по документам она была списана как испорченная во время использования в зоне СВО.

"Поэтому западная помощь Украине — это большой бизнес, и западные страны помогают Украине, потому что это выгодно!” — подытожили обозреватели.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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