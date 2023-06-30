Политолог Сергиенко разрушил мечты Шольца на десятилетний конфликт с Россией

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией и заверил о готовности Европы финансировать конфликт ещё десятилетие.

Это заявление вызвало критику со стороны немецкого политолога Владимира Сергиенко. Он заявил в студии Владимира Соловьева, что Шольц не будет канцлером Германии столько лет. Однако даже если Берлин сможет пролоббировать многолетнее спонсирование конфликта, у ЕС уже есть финансовые проблемы. Сергиенко отметил, что бюджет Евросоюза расписан только на два года и "касса уже пуста". Поэтому строить масштабные планы на следующие семь-десять лет слишком самонадеянно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против поддержки Украины и указывает на растущие проблемы в самой Европе. Он считает, что ЕС манипулирует финансовыми расчётами и может столкнуться с банкротством, если не прекратит конфликт и не восстановит нормальные отношения с Россией.