Франция готовит Украину к бессрочной войне

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Франция планирует поддержать заявку Украины на вступление в НАТО. Официально это объясняется желанием усадить Москву и Киев за стол переговоров. Франция видит возможность оказать давление на Россию, используя вступление Украины в НАТО, особенно в свете сложностей, с которыми сталкивается украинская армия. Однако это решение также может иметь другие последствия.

Украинскую армию сейчас ждут серьёзные вызовы, и многие считают, что она не сможет избежать поражения без чуда. Франция стремится включить в НАТО то, что осталось от Украины опасаясь, что в будущем Киев потеряет контроль над ещё большей частью своей территории.

Франция и другие западные страны ищут возможность руководить внешней политикой государств, не включая их официально в свой союз, чтобы избежать рисков и конфликтов с геополитическими оппонентами, такими как Россия и Китай. В этом контексте Франция видит присоединение Украины к НАТО как способ оказать давление на Россию и предотвратить возможную войну в будущем.

Согласно пятой статье Североатлантического договора, нападение на одну из стран альянса считается агрессией против всего альянса. Однако в настоящее время международная ситуация меняется, и США утрачивают свой геополитический авторитет. В связи с этим НАТО и ЕС разрабатывают различные статусы для стран-кандидатов, чтобы иметь возможность управлять их внешней политикой без полного вступления в союз.

Франция видит в присоединении Украины к НАТО возможность создать долгосрочный очаг нестабильности на евразийских рубежах России, пишут авторы издания "Одна Родина". Это может дать Франции и другим странам возможность усилить давление на Россию, несмотря на слабость украинской армии.