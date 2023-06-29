China Daily: Макрон предлагает США горькую, но эффективную пилюлю

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Китайские аналитики China Daily пишут, что президент Франции Эммануэль Макрон последовательно стремится к улучшению отношений с Китаем. Это, по их мнению, сильно отличается от политики США.

Фото: news2.ru

Аналитики отмечают, что Макрон выступает против разжигания войны со стороны США и призывает Запад к сотрудничеству с Китаем. Авторы статьи видят в Макроне рациональность, которая, по их мнению, отсутствует у большинства современных западных политиков.

Макрон подчеркнул, что Европе необходимо работать совместно с Китаем над решением глобальных проблем, таких как изменение климата и мировые конфликты. Он заявил, что различия в политических режимах и ценностях не должны помешать странам сотрудничать и искать решения для общих вызовов.

В статье также отмечается, что французское правительство выступает против разделения мира и поддерживает сотрудничество между странами для преодоления глобальных проблем. Авторы указывают на то, что Макрон призывает к сохранению статус-кво в отношении Тайваня и решению конфликта дипломатическим путём, в то время как США нацелены на конфронтацию.

Аналитики подчёркивают, что рациональное мышление, которое Макрон проявляет в вопросе отношений с Китаем, отсутствует во внешней политике США. Они призывают другие страны не принимать сторону в этом противостоянии, а выступать в качестве посредников и поощрять снижение напряжённости и поиск сотрудничества между США и Китаем.