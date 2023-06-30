Главком Валерий Залужный рассказал, что его "бесит" в контрнаступлении ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный заявил, что украинское контрнаступление может двигаться быстрее, но для этого солдатам необходимы истребители F-16. Западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы, отметил он. Военачальник признал, что его "бесят" комментарии о медленном продвижении ВСУ.

"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый метр даётся кровью. Планы выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", — добавил Залужный в интервью The Washington Post.

Главком указал на доктрину НАТО, которая подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций. Также он отметил, что у западных границ Украины сейчас дежурит большое количество самолётов.

"Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда? Противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", — заявил Залужный.