США срочно эвакуируют наёмников: началась вторая серия ударов по бункерам на Украине

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Российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников, которые жили в гостинице "Краматорск" и обедали в местном кафе. Сервисы бронирования подтверждают, что для гражданских посетителей отель был закрыт. В Киеве сообщили, что в результате удара погибли четыре человека, 42 получили ранения.

"В социальных сетях истерика по поводу того, кто же слил информацию о встрече. Подозревают работу местного подполья информирующего ВС РФ о передвижениях ВСУ", — отметил военный эксперт Борис Рожин.

После атаки в воздушном пространстве Румынии зафиксирована повышенная активность армейской авиации США. Аналогичная ситуация была и после нанесённого Россией удара по бункеру Главного управления разведки в Киеве. Вполне вероятно, что в этот раз самолёты летят за раненными в Краматорске американскими наёмниками, сообщает "Царьград".

"Солдат удачи" Алекс Галлант пожаловался, что кафе, в котором он регулярно обедал, разрушено. Журналист Арно де Декер также отметил, что вчерашний ужин в этом заведении стал последним.