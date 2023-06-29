За время существования Украины в Харькове закрылись тысячи предприятий.
Теперь остатки вывозят постепенно на запад страны. Например, во Львов вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи". По другим украинским городам разместили авиазавод, завод имени Малышева, завод "Комунар", машиностроительный завод ФЭД и многие другие.
Видимо чувствуются перемены, и заранее продается или вывозится городское имущество, спасается бизнес. Ведь за многим тянется шлейф преступности, пишет канал Первый Харьковский.
Сейчас проводятся работы по демонтажу завода "Акваизол", он отправится в Ивано-Франковскую область. 95 процентов сотрудников предприятия будут уволены без компенсаций. "Филипп Морис" тоже вывозит свой завод во Львов, и там остаются без работы тысячи людей.
Когда-то самый промышленный город Союза оставляют голым, а людей нищими.
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