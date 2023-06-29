С Харькова вывозят заводы и бизнес, оставляя жителей без работы и средств

За время существования Украины в Харькове закрылись тысячи предприятий.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

Теперь остатки вывозят постепенно на запад страны. Например, во Львов вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи". По другим украинским городам разместили авиазавод, завод имени Малышева, завод "Комунар", машиностроительный завод ФЭД и многие другие.

Видимо чувствуются перемены, и заранее продается или вывозится городское имущество, спасается бизнес. Ведь за многим тянется шлейф преступности, пишет канал Первый Харьковский.

Сейчас проводятся работы по демонтажу завода "Акваизол", он отправится в Ивано-Франковскую область. 95 процентов сотрудников предприятия будут уволены без компенсаций. "Филипп Морис" тоже вывозит свой завод во Львов, и там остаются без работы тысячи людей.

Когда-то самый промышленный город Союза оставляют голым, а людей нищими.

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