Процесс люстрации польских чиновников может затронуть 40 тысяч человек

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В Польше дан старт процессу люстрации чиновников. В республике вступили в силу поправки к закону о госслужбе, пишет РИА Новости.

Изменениями предусмотрено, в частности, введение запрета на трудоустройство в госучреждения и на госслужбу экс-офицеров и работников органов безопасности страны.

Нормативным актом введён запрет на трудоустройство граждан, служивших либо работавших в органах госбезопасности в период с 1944 по 1990 год. Трудовые взаимоотношения с такими лицами прекращаются, следует из поправок.