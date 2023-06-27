К Зеленскому обратились с петицией о разрыве дипотношений с Белоруссией

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Граждане Украины призвали президента Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Белоруссией.

На такой шаг Киеву необходимо пойти из-за сотрудничества Минска с Москвой, уверены жители Незалежной. Соответствующая петиция уже есть на портале украинского лидера.

Создатель петиции указывают, что одной из основных причин разрыва дипломатических отношений с Белоруссией является её сотрудничество с Россией, которое усиливается экономическими связями и создает угрозу украинской нацбезопасности.

Согласно тексту призыва, разрыв дипотношений будет сильным политическим шагом и направит западному сообществу сигнал о готовности Украины защищать собственную независимость и соблюдать "стандарты" прав человека и демократии.

Обращение к Зеленскому уже набрало свыше 800 голосов.

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