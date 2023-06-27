Вооружённые силы США планируют развернуть к 2029 году на острове Гуам в Тихом океане систему противоракетной обороны. Об этом сообщает японское издание Sankei.
Данная система базируется на использовании мобильных радаров и пусковых установок, которые применяются на боевых кораблях. Мобильные радары позволяют вести полное слежение за воздушным пространством в районе острова.
По данным издания, подготовка к размещению систем начнётся уже в 2024 году. В Пентагоне рассчитывают, что реализация данного проекта качественно усилит систему ПРО на Гуаме, где находятся базы стратегических бомбардировщиков и атомных подводных лодок, которые контролируют районы Тихого океана и Восточной Азии.
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