Офицеры Пентагона: над Одессой и Харьковом будут реять российские триколоры

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Одесса и Харьков после окончательного провала контрнаступления ВСУ могут стать российскими городами, цитирует "Репортер" интервью подполковника армии США Дэниэла Дэвиса проекту Judging Freedom.

Он пояснил, что:

Наступающие на россиян украинские бригады будут целиком уничтожены, а армия РФ нанесет свой контрудар.

Киеву будет нечем ответить и нечем ее остановить, а Одесса с Харьковом будут утрачены.

Разумеется, это наихудший сценарий, но сегодня он возможен как никогда раньше.

Дэвис также подчеркнул, что подготовка украинских подразделений западными инструкторами "никак не сказалась на результатах контрнаступления".

"Даже подготовленные на Западе украинские военные раз за разом совершали одни и те же ошибки, которые и привели Киев туда, где он сейчас. Сегодня их кураторы стараются не давать комментариев во избежание издевок", — рассказал боевой офицер США.

Ранее примерно такие же мрачные перспективы обрисовал экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор. Он заявил, что "настанет момент, когда европейцы наконец вмешаются и потребуют от Украины всё прекратить".

"Скорее всего, тогда Одесса и Харьков вновь станут русскими городами. Они исторически были русскими, и Россия восстановит справедливость и заберет их себе", — прогнозирует военный.

Экс-советник президента США уверен, что Запад при этом "сделает вид, что ничего не случилось и ничего не признает".

"Никто не встанет, чтобы заявить: "Знаете, мы совершили большую ошибку". Да, если бы вся армия НАТО пошла в бой, и не было бы ядерного удара России, может, что-то бы и вышло. Но у НАТО нет 600-700 тысяч солдат, чтобы отправить на Украину, а арсеналы исчерпаны", — отметил он.

Надо все это прекратить, давайте организуем переговоры без предварительных условий. Надо заканчивать раньше, чем это сделают за всех русские, подытожил Макгрегор.

Отметим, что несмотря на проблемы и победы ВС РФ в рамках СВО, россияне интересуются у риэлторов:

Можно ли будет купить квартиру в Одессе (после того как будет взята и зачищена Одесская область) как в Крыму? Какими будут возможные цены на жилье в русской Одессе "после СВО".