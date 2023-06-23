Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конгресс США обещает превратить ВСУ во "вторую по силе армию в Европе"
Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет
Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"
НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок
Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер
Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию
Замсекретаря Совбеза РФ: Запад пытается испортить отношения России и Казахстана
Президент Польши заявил, что Россия — это дикий зверь, которого нужно пристрелить
Врач Болибок: укус комара может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям

Офицеры Пентагона: над Одессой и Харьковом будут реять российские триколоры

2:28
Мир

Одесса и Харьков после окончательного провала контрнаступления ВСУ могут стать российскими городами, цитирует "Репортер" интервью подполковника армии США Дэниэла Дэвиса проекту Judging Freedom.

Он пояснил, что:

  • Наступающие на россиян украинские бригады будут целиком уничтожены, а армия РФ нанесет свой контрудар.
  • Киеву будет нечем ответить и нечем ее остановить, а Одесса с Харьковом будут утрачены.

Разумеется, это наихудший сценарий, но сегодня он возможен как никогда раньше.

Дэвис также подчеркнул, что подготовка украинских подразделений западными инструкторами "никак не сказалась на результатах контрнаступления".

"Даже подготовленные на Западе украинские военные раз за разом совершали одни и те же ошибки, которые и привели Киев туда, где он сейчас. Сегодня их кураторы стараются не давать комментариев во избежание издевок", — рассказал боевой офицер США.

Ранее примерно такие же мрачные перспективы обрисовал экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор. Он заявил, что "настанет момент, когда европейцы наконец вмешаются и потребуют от Украины всё прекратить".

"Скорее всего, тогда Одесса и Харьков вновь станут русскими городами. Они исторически были русскими, и Россия восстановит справедливость и заберет их себе", — прогнозирует военный.

Экс-советник президента США уверен, что Запад при этом "сделает вид, что ничего не случилось и ничего не признает".

"Никто не встанет, чтобы заявить: "Знаете, мы совершили большую ошибку". Да, если бы вся армия НАТО пошла в бой, и не было бы ядерного удара России, может, что-то бы и вышло. Но у НАТО нет 600-700 тысяч солдат, чтобы отправить на Украину, а арсеналы исчерпаны", — отметил он.

Надо все это прекратить, давайте организуем переговоры без предварительных условий. Надо заканчивать раньше, чем это сделают за всех русские, подытожил Макгрегор.

Отметим, что несмотря на проблемы и победы ВС РФ в рамках СВО, россияне интересуются у риэлторов:

  1. Можно ли будет купить квартиру в Одессе (после того как будет взята и зачищена Одесская область) как в Крыму?
  2. Какими будут возможные цены на жилье в русской Одессе "после СВО".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Последние материалы
Турецкая компания организует производство беспилотников Bayraktar на Украине в 2025 году
В Госдуму внесён законопроект об отмене ЕГЭ
Врач-эндокринолог Павлова: свежевыжатый сок разрушает печень и приводит к диабету
Пользователи Reddit считают судороги в ногах одной из худших частей секса
Депутат Шеремет призвал сенаторов из США ознакомиться с военной доктриной России
Прокурор: Полина Дворкина полгода готовилась к убийству детей под влиянием феминизма
Как создать дружелюбный для пчёл сад и помочь им выжить
В ХМАО внук зарезал бабушку
ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти из РФ килограмм радиоактивного цезия-137
Знаменитые места итальянской Тосканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников