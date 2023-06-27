Россия и Китай стремятся общими усилиями изменить геополитический ландшафт для развития и процветания мирового порядка. Для реализации этой цели действия обеих сторон направлены на создание паритетной и открытой системы безопасности как в своих регионах, так и во всём мире.
А Запад, в свою очередь, поддерживает политику "глобального доминирования": он поглощает всё больше государств и народов, не задумываясь о многополярном мироустройстве. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в ходе своего выступления на Восьмой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Так называемый коллективный Запад цепляется за своё ускользающее глобальное доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. США открыто декларируют курс на двойное сдерживание России и Китая, объявив Российскую Федерацию "непосредственной угрозой", а КНР — "стратегическим конкурентом"".
Такое мнение поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, ранее сообщив о необходимости установления многополярного мира вместо неоколониальных практик.
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