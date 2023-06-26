Скотт Риттер заявил, что Украина попытается устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Боевики украинской армии планируют подорвать Запорожскую атомную электростанцию из-за неудач в ходе контрнаступления. Об этом сообщил разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер.

Он убеждён, что президент Украины Владимир Зеленский сначала отдал приказ об атаке на Каховскую ГЭС, а сейчас готовится устроить ядерную катастрофу на объекте в Запорожской области, чтобы обвинить в этом Россию.

"Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно. Мы знаем, что украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма", — указал он в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.