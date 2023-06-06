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Эколог Фролов: подрыв дамбы Каховской ГЭС может вызвать эффект домино

1:19
Мир

Минувшей ночью удары со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Предположительно, атака была произведена из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. На данный момент идёт неконтролируемый сброс воды.

Эколог Фролов: подрыв дамбы Каховской ГЭС может вызвать эффект домино
Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Каховская ГЭС не несёт никакой опасности, однако подрыв дамбы, которая там проходит, может привести к серьёзным последствиям. Об этом сообщил главный редактор экологического бюллетеня "Дом природы", эколог Андрей Фролов в беседе с Pravda.Ru.

На реке Днепр установлены семь плотин, в том числе Каховская. Прорыв любой из них может спровоцировать эффект домино и разрушить остальные гидротехнические сооружения, предупредил специалист.

"Уровень воды может повыситься на несколько метров. После чего Херсон и многие населённые пункты будут затоплены полностью", — указал Фролов.

Масштабы происшествия зависят от того, на каком уровне произойдёт прорыв. В случае разрушения Днепровской плотины и Киевского водохранилища жертвы будут исчисляться десятками тысяч, сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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