"Роскосмос" заключит соглашение со странами Африки о сотрудничестве в космосе

Россия и Африка подпишут ряд соглашений, подразумевающих полномасштабное сотрудничество в космической отрасли. Как сообщается глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, официальная договорённость будет зафиксирована в июле на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

На данный момент известно, что делегация госкорпорации во главе с Борисовым посетила Арабскую республику Египет, чтобы лично встретиться с руководителем Египетского космического агентства Шериф Седки.

"Мы обсудили возможные пути сотрудничества и абсолютно уверены, что построим долгосрочное надежное сотрудничество не только между космическими агентствами двух стран, но и в масштабе Африканского космического агентства".

Также отмечается, что в ходе переговоров были обсуждены все необходимые условия и нормы для дальнейшего благоприятного развития российско-египетского сотрудничества "в области исследования и освоения космического пространства".