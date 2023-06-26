В КНДР обвинили США в доведении ситуации до ядерной войны

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В Министерстве иностранных дел Северной Кореи обвинили Южную Корею и США в создании напряжённости на Корейском полуострове, которая может привести к ядерной войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ситуация обострилась, считают в Пхеньяне, в связи с военными учениями, которые проводят Вашингтон и Сеул.

Отмечается, что Соединённые Штаты прибегают к тревожным враждебным действиям, которые нарушают суверенитет и национальные интересы Северной Кореи.

Как отметил заместитель главы КНДР Ким Сон Гён, действия США подрывают систему нераспространения ядерного оружия.