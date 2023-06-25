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Власти КНДР выразили России поддержку в ситуации с попыткой мятежа

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Мир

Замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль выступил с заявлением о том, что страна выражает Москве поддержку в связи с попыткой мятежа, предпринятой 24 июня.

Корреспонденты ЦТАК сообщают, что северокорейский политик проинформировал об этом в ходе переговоров с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой.

Им Чхон Иль акцентировал внимание на том, что правительство КНДР не сомневается: любой вооружённый мятеж будет бес препятствий подавлен в соответствии со стремлениями российской нации.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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