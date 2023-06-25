Представители ООН, включая и Совбез, пока не намерены изучать ситуацию в России в связи с попыткой мятежа, которая имела место в минувшую субботу, 24 июня. Корреспонденты CBS сообщают об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.
Собеседник телеканала проинформировал о том, что об отсутствии планов по рассмотрению произошедших в России событий заявили сегодня все пять постоянных членов Совбеза ООН, а также сотрудники канцелярии генсекретаря международной организации.
Глава Совбеза ООН Лана Заки Нуссейбе в свою очередь выступила с заявлением о том, что запросов на какие-либо меры и действия пока не поступало.
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