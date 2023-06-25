Сербский лидер Александр Вучич выступил с заявлением о том, что не сомневается в иностранном участии в попытке мятежа в России 24 июня.
"Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, — подчеркнул Вучич в интервью корреспондентам TV Pink. — Иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей".
Президент Сербии выразил мнение о том, что попытку государственного переворота остановили твёрдая позиция и "решительное заявление" президента РФ Владимира Путина. Свой вклад внёс в разрешение конфликта и белорусский лидер Александр Лукашенко, резюмировал Вучич.
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