Сербия является серьёзным государством, которое никогда не поддержит попытки мятежа ни в России, ни в любой другой стране. Корреспонденты TV Pink сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление президента Сербии Александра Вучича.
"Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране", — подчеркнул сербский лидер.
Вучич назвал недопустимым государственный переворот с использованием военных средств и армии. Политик акцентировал внимание на том, что власть меняется не на улице, а по результатам выборов.
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