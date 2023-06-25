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Президент Вучич: Сербия никогда не поддержит мятеж в России и любой другой стране

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Мир

Сербия является серьёзным государством, которое никогда не поддержит попытки мятежа ни в России, ни в любой другой стране. Корреспонденты TV Pink сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление президента Сербии Александра Вучича.

"Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране", — подчеркнул сербский лидер.

Вучич назвал недопустимым государственный переворот с использованием военных средств и армии. Политик акцентировал внимание на том, что власть меняется не на улице, а по результатам выборов.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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