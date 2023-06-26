Свыше 10 тыс. британцев подписали петицию об отмене "самоубийственных" антироссийских санкций

Граждане Великобритании массово подписывают петицию, опубликованную на сайте страны, об отмене антироссийских санкций и прекращении помощи Украине. Согласно информации, документ набрал уже более 10 тысяч подписей.
Британцы требуют провести народный референдум.
Авторы документа считают, что Лондон уделяет очень большое внимание киевскому режиму и его финансированию, тогда как обязательства перед гражданами страны правительство не исполняет.
Кроме прочего, в петиции сказано, что антироссийские рестрикции существенно подрывают экономическое положение Британии.
"Отказаться от экономически самоубийственных санкций против России, которые вызвали рост цен на энергетику, и от многомиллиардных поставок оружия Украине", — говорится в документе.
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