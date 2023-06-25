Бизнесмен из США Владимир Весково рассказал, что уговаривал своего товарища, миллиардера Хэмиша Хардинга, не погружаться на печально известном "Титане" в глубины Атлантики с целью осмотра затонувшего "Титаника". Об этом предприниматель сообщил в разговоре с изданием The Sunday Times.
Бизнесмен признался, что с самого начала испытывал большие сомнения по поводу безопасности злополучного батискафа.
"Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чёртовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьёзных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать", — сказал Весково.
Бизнесмен добавил, что его товарищ не поддался на его уговоры и не изменил своего решения о погружении. Весково признался, что ему очень жаль, что он так и не смог заставить своего друга не испытывать судьбу и позволил ему пойти на погружение.
Хардинг стал одним из пяти пассажиров "Титана", которые начали своём смертельное погружение 19 июня. С аппаратом была потеряна связь через час сорок пять минут после погружения. Через несколько дней безуспешных поисков были найдены обломки батискафа. Находившиеся на нём люди объявлены погибшими.
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