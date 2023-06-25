"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Официально подтверждено крушение подводного аппарата "Титан", который отправился на экспедицию к затонувшему "Титанику". Все члены экипажа погибли. Но у общественности остаётся ещё много вопросов, пишет "Российская Газета" ("РГ").

По полученным данным, береговая охрана США получила информацию о взрыве несколько часов после того, как судно было погружено в воду. ВМС Соединённых Штатов Америки продолжали утверждать, что необходимо приложить все усилия для спасения оставшихся на борту. Однако фактически это было уже невозможно.

Как сообщает The Guardian, операторы подводного аппарата "Титан" частично нарушали существующие правила, работая в международных водах. Судно не было зарегистрировано в международных агентствах и не прошло сертификацию от морской индустрии, которая устанавливает основные инженерные стандарты.

Также стоит отметить, что в интернете начали появляться различные версии этой трагедии. В первую очередь, предполагалось, что батискаф не соответствовал требованиям для погружения на такую большую глубину.

Один из экспертов рассказал о своём опыте путешествий на батискафах, но только на тех, в составе которых был использован никель, а основа состояла из прочной стали. Подводная лодка, на которой находились миллиардеры, была сделана из композитных материалов. Поведение таких веществ при высоком давлении ещё недостаточно изучено.

Также сообщалось, что компания OceanGate не прошла сертификацию для данного аппарата. Существует множество версий причины взрыва, но точная пока неизвестна. Её установят в ближайшее время.

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Названа причина гибели экипажа батискафа "Титан"