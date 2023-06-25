Замглавы МИД РФ Руденко и руководитель МИД КНР Цинь Ган провели переговоры в Пекине

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Замглавы российского МИД Александр Руденко и руководитель МИД Китая Цинь Ган сегодня провели переговоры в Пекине. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов, проинформировали представители внешнеполитического ведомства КНР.

Корреспонденты РИА Новости пишут, что Руденко и Цинь Ган говорили о китайско-российских взаимоотношениях, а также рассмотрели региональные и международные вопросы, которые представляют взаимный интерес сторон.