Замглавы российского МИД Александр Руденко и руководитель МИД Китая Цинь Ган сегодня провели переговоры в Пекине. Политики обсудили целый ряд актуальных вопросов, проинформировали представители внешнеполитического ведомства КНР.
Корреспонденты РИА Новости пишут, что Руденко и Цинь Ган говорили о китайско-российских взаимоотношениях, а также рассмотрели региональные и международные вопросы, которые представляют взаимный интерес сторон.
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