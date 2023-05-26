МИД России вызвал американских дипломатов из-за заявления Салливана об ударах по Крыму

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Руководство российского МИД выразило ноту протеста американским дипломатам в связи с заявлениями советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана о нанесении ударов по территориям РФ.

Фото: Википедия

"Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", — заявили в МИД РФ.

Салливан своим недавним высказыванием фактически одобрил нанесение боевиками ВСУ массированных ударов по Белгородской области, Крыму и другим регионам России, констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.