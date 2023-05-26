Руководство российского МИД выразило ноту протеста американским дипломатам в связи с заявлениями советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана о нанесении ударов по территориям РФ.
"Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", — заявили в МИД РФ.
Салливан своим недавним высказыванием фактически одобрил нанесение боевиками ВСУ массированных ударов по Белгородской области, Крыму и другим регионам России, констатировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.
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Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.