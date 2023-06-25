Глава офиса Зеленского Ермак: Киев желает провести глобальный саммит мира на Украине

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Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил сегодня с заявлением о том, что площадкой для проведения Глобального "саммита мира" может выступить Украина.

Ермак выразил своё мнение в ходе переговоров с зарубежными советниками, состоявшихся в Копенгагене, пишет РИА Новости. Официальный представитель администрации украинского президента при этом напомнил о том, что о готовности к принятию у себя саммита ранее проинформировали многие государства и Генассамблея ООН.