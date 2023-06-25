Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил сегодня с заявлением о том, что площадкой для проведения Глобального "саммита мира" может выступить Украина.
Ермак выразил своё мнение в ходе переговоров с зарубежными советниками, состоявшихся в Копенгагене, пишет РИА Новости. Официальный представитель администрации украинского президента при этом напомнил о том, что о готовности к принятию у себя саммита ранее проинформировали многие государства и Генассамблея ООН.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.