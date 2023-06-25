Французы призвали Макрона уйти с поста президента после заявления о Путине

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Читатели Le Figaro дискутируют на тему высказывания французского лидера Эммануэля Макрона о целях контрнаступления Украины. В интервью корреспондентам CNN президент заявил о том, что киевский режим вынуждает Владимира Путина уступить и пойти на переговоры.

В одном из комментариев отмечено, что для ведения переговоров необходимо находиться в соответствующем состоянии, а Макрон ежедневно "подливает масла в огонь".

"Макрон ничего не понял, — пишет другой читатель. — Это украинцев надо подтолкнуть к переговорам".

Другой комментатор в свою очередь выразил мнение о том, что Макрону ещё не поздно отправиться в отставку, чтобы не позорить французскую нацию.