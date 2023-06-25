Читатели Le Figaro дискутируют на тему высказывания французского лидера Эммануэля Макрона о целях контрнаступления Украины. В интервью корреспондентам CNN президент заявил о том, что киевский режим вынуждает Владимира Путина уступить и пойти на переговоры.
В одном из комментариев отмечено, что для ведения переговоров необходимо находиться в соответствующем состоянии, а Макрон ежедневно "подливает масла в огонь".
"Макрон ничего не понял, — пишет другой читатель. — Это украинцев надо подтолкнуть к переговорам".
Другой комментатор в свою очередь выразил мнение о том, что Макрону ещё не поздно отправиться в отставку, чтобы не позорить французскую нацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На официальном сайте Владимира Путина появилось видео с речью президента России, обращённое к гражданам РФ.