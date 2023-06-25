Целая волна критики обрушилась в ФГР на многократную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Клаудию Пехштайн после её слов о необходимости воспитывать детей в традиционных семьях и упростить механизм по высылке мигрантов, сообщает издание EADaily.
Пехштайн, в настоящее время работающая в правоохранительных органах, произнесла речь на партийном слёте Христианско-демократического союза. По словам бывшей спортсменки, простая процедура депортации мигрантов не только облегчит работу полицейским, но и самым положительным образом скажется на безопасности граждан страны.
Вместо этого политические дискуссии в Германии ведутся вокруг гендерно-нейтрального языка, отметила чемпионка, хотя это сильно вредит воспитанию детей.
"Дети в Германии хотят получить хорошее образование и здоровую традиционную семью. Они хотят, чтобы их воспитывали мама и папа", — подчеркнула Пехштайн.
В бундестаге слова конькобежки назвали "выходкой, находящейся за пределами дозволенного", и обвинили спортсменку в расизме.
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