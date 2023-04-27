Walt Disney решил судится с Роном Десантисом из-за "секс ориентации"

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Компания Walt Disney решила подать в суд на губернатора Флориды Рона Десантиса, обвиняя его в использовании административного ресурса для борьбы с "непопулярной политической позицией компании" относительно вопросов сексуальной ориентации.

По информации информагентств, власти штата лишили местный парк развлечений "Диснейленд" автономии и аннулировали контракты на развитие бизнеса. Компания связывает эти действия с несогласием губернатора поддержать ограничения на темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности во флоридских школах.